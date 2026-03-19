Trump desvela que habló con Netanyahu tras ataque al campo de gas de South Pars: "No vamos a hacerlo nunca más"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado este jueves que mantuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el bombardeo al yacimiento de gas iraní de South Pars, que comparte con Qatar, para garantizar que no se repiten estos bombardeos a instalaciones energéticas.

"No vamos a hacerlo nunca más", ha afirmado el mandatario estadounidense en declaraciones desde el Despacho Oval junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras desvelar contactos con el líder israelí.

"Le dije que no hiciera eso y no lo hará. No lo discutimos. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien y estamos coordinados", ha indicado sobre los contactos con Tel Aviv, en un momento en el que ha escalado el ataque a Irán, desencadenando una serie de represalias contra instalaciones energéticas en el Golfo.

Así ha dicho que "en ocasiones, él hará algo", en referencia a Netanyahu, "y si no me gusta, entonces dejamos de hacerlo", ha zanjado, reiterando así la idea de que no se volverá a repetir este escenario después de que el Ejército israelí lanzara el ataque sin consultar con Washington.

El ataque de Israel al yacimiento iraní de South Pars llevó a una sucesión de atentados a instalaciones energéticas que se ha desarrollado en toda la zona del Golfo, en un bombardeo que denunciaron incluso Qatar u Omán como un "peligroso e irresponsable" paso que amenaza a la "seguridad energética global".