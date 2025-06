El presidente de EEUU, Donald Trump - Mehmet Eser / Zuma Press / ContactoPhoto

El inquilino de la Casa Blanca considera que EEUU no debería dedicar el 5% del PIB

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que España "siempre" ha gastado "muy poco" en defensa, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya convertido en el principal escollo en la OTAN para cerrar un acuerdo sobre el nuevo compromiso de gasto del 5 por ciento del PIB.

"La OTAN tendrá que lidiar con España. España ha pagado muy poco. Siempre ha pagado muy poco. O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto. Creo que España tiene que pagar lo mismo que todos los demás. España es conocida por pagar poco", ha manifestado en declaraciones a la prensa.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que los países de la OTAN "sin duda" deberían dedicar el 5 por ciento del PIB en defensa. "Creo que deberían hacerlo. No creo que nosotros debamos hacerlo, pero creo que ellos sí. Llevamos tanto tiempo gastando, apoyando a la OTAN. En muchos casos, creo, pagando casi el 100 por cien del coste", ha sostenido.

En la víspera, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en rueda de prensa que los países miembros de la OTAN, incluido España, tenían que aumentar su gasto hasta el umbral del 5 por ciento. Horas antes, Sánchez había trasladado al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, que no puede comprometerse a este objetivo y le planteó que se hiciera una excepción o que el objetivo sea "opcional".

Sánchez señaló que el aumento del cinco por ciento "no es razonable y sería contraproducente", alegando que cada Gobierno puede decidir legítimamente si está dispuesto a hacer el sacrificio que supondría llegar a esa cifra --"como aliado soberano elegimos no hacerlo"-- y plantea a Rutte una alternativa para no "limitar las ambiciones de gasto de otros aliados".

En concreto, el presidente del Gobierno propuso que se incluyera "una fórmula más flexible" en la declaración de la cumbre de La Haya que haga "el objetivo de gasto opcional o que excluya a España de la aplicación" de esa meta del cinco por ciento, en referencia al documento final que saldría de la cumbre que se celebra el 24 y 25 de junio en La Haya.