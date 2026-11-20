Archivo - Imagen de archivo de un ensayo del misil balístico intercontinental Minuteman III - U.S. Space Force / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido este viernes que, si bien su deseo es el de eliminar la mayor cantidad de armas nucleares posibles, es una tarea "sumamente difícil" por la importancia estratégica que representan y más todavía cuando su país "lleva la delantera" a Rusia y China en cuanto a tamaño y eficacia del arsenal.

"Me gustaría deshacerme de ellas. Pero, ya saben, es muy difícil colocar a un presidente en esa tesitura", ha explicado Trump en rueda de prensa donde ha explicado los resultados alcanzados en la cumbre tripartita de Shenzhen (China) con sus homólogos ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping.

Durante el encuentro, los tres líderes acordaron la apertura de un canal de diálogo para tratar una posible reducción del arsenal, pero ya de vuelta en casa, Trump ha reconocido la enorme dificultad que comporta esta promesa.

"Me resulta muy complicado proponer: 'Reduzcamos el arsenal a la mitad' porque hay países (potencias nucleares) que están fuera", ha indicado el presidente antes de insistir en que "la desnuclearización del mundo es una tarea sumamente difícil".

Además, hay que tener en cuenta que, si bien Estados Unidos cuenta con "4.000 armas nucleares, Rusia ocupa el segundo lugar, detrás de Estados Unidos" y "aunque China está muy por detrás, estará a la altura en una década porque están avanzando a toda marcha".

"Es difícil decir que sí, sobre todo cuando uno lleva la delantera. Por eso, no estoy seguro de que algo así pueda llegar a suceder", ha concluido el presidente quien, de todas formas, ha incidido en el logro alcanzado durante la cumbre: los tres países coincidieron, al fin y al cabo, en que "nunca hay que permitir que ocurra un conflicto nuclear".