El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin. - Patrick Witty/White House / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que los proyectiles rusos que han caído en estas últimas horas en varios puntos de Polonia lo han hecho "por error" y ha calificado de "pequeños" dos de estos misiles.

"Putin ha dejado caer drones en Polonia y un par de pequeños misiles", ha restado importancia el presidente de Estados Unidos en declaraciones a Fox News, desde el Air Force One, a su regreso de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad china de Shenzhen.

Trump ha hablado en estos términos cuando se le ha preguntado acerca de las críticas del primer ministro polaco, Donald Tusk, a la cercanía que mostró hacia Vladimir Putin en su encuentro en Shenzhen, a quien se refirió como "amigo".

"Bueno, no puedo hacer nada al respecto. Lo conozco desde hace mucho tiempo", ha justificado Trump, asegurando que también le cae bien el primer ministro polaco. "No olviden que lo apoyé y ganó gracias a ese apoyo. Estaba en décimo lugar", ha pinchado el presidente de Estados Unidos.

Este viernes dos misiles y un dron rusos han caído sin causar heridos en las localidades de Molodich, Rudnik nad Sanem y Nowy Lipowiec, en el sureste del país y a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ucrania, que ha sido objetivo esta jornada de una nuevo oleada masiva de ataques, especialmente en Kiev.