Trump, dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamás incumple su parte del acuerdo

Palestininos caminan entre las ruinas de su barrio destruido por los bombardeos israelíes en ciudad de Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

El ministro de Defensa israelí ordena la Ejército preparar un plan para "derrotar" a la milicia en caso de reanudar "los combates"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que está dispuesto a permitir que las autoridades israelíes reanuden la ofensiva militar en la Franja de Gaza en caso de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) incumpla su parte del acuerdo de alto el fuego, que incluye un intercambio de prisioneros.

El inquilino de la Casa Blanca ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN que las tropas israelíes podrían retomar sus acciones militares en el enclave palestino "tan pronto como abra la boca".

Tras ello, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado la Ejército preparar un "plan integral" para "derrotar" a Hamás en caso de que "se niegue a implementar el plan de Trump y sea necesario reanudar los combates", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Según (su) plan, Hamás debe devolver a todos los rehenes fallecidos en su posesión, y desarmarse, mientras que Israel, junto con la fuerza internacional liderada por Estados Unidos, actuará para destruir todos los túneles e infraestructura terrorista en Gaza para garantizar su desmilitarización y que no presente ninguna amenaza para el Estado de Israel", reza un comunicado.

Por último, ha asegurado que, "si Hamás se niega a implementar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, volverá a la lucha y actuará para lograr la derrota completa de Hamás, cambiar la realidad de Gaza y alcanzar todos los objetivos de la guerra".

Sus declaraciones han llegado después de que la milicia palestina haya afirmado que ya ha devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que ha tenido acceso y haya avisado de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de siete (nueve, de confirmarse los dos últimos) de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.