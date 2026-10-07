Trump se distancia de dos asesores que supuestamente ayudaron a políticos prorrusos de la República Srpska

Archivo - El asesor político Chris LaCivita, en una feria de bitcoin en 2025 - David Becker / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que no estaba al tanto de que dos de sus asesores estaban colaborando con las fuerzas políticas prorrusas de la República Srpska, la entidad serbobosnia de Bosnia y Herzegovina, y prometido que cesará a ambos inmediatamente si se demuestra que existe un conflicto de intereses.

Los dos asesores son Chris LaCivita y James Blair, señalados en un reportaje del diario 'The New York Times' por recibir cientos de miles de dólares cada uno a través de un bufete de abogados con sede en Washington, contratado por el gobierno de la República Srpska para brindar asesoría en temas electorales de cara a los comicios del pasado fin de semana.

Según información del Departamento de Justicia recopilada por el medio estadounidense, el gobierno de la República Srpska ha pagado más de cuatro millones de dólares a lobistas y agentes vinculados a Trump desde principios del año pasado.

El presidente de Estados Unidos, cabe recordar, levantó el año pasado las sanciones que pesaban sobre el ahora destituido presidente serbobosnio y gran aliado ruso, Milorad Dodik, por desobedecer al Alto Representante Christian Schmidt, supervisor de los acuerdos de paz de la guerra de Bosnia.

En respuesta y en un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump ha querido recalcar que LaCivita y Blair son "asesores externos" que no trabajan para él. "Lo más probable es que tengan muchos clientes, así que habría que preguntarles a ellos, y pueden trabajar para otras personas, como otros tantos asesores en Washington D.C.", ha añadido Trump.

"No tengo ni idea para quién más trabajan pero voy a preguntarles y, si hay un conflicto, despediré a ambos inmediatamente", ha prometido el presidente de Estados Unidos.