Trump elogia a la tripulación de la misión Artemis II por su "espectacular" travesía: "El siguiente paso será Marte"

Archivo - El presidente estadounidense, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Bill Ingalls/Nasa - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha felicitado este viernes a los "talentosos" tripulantes de la nave Orion, tras completar la misión Artemis II de la NASA con un amerizaje "perfecto" frente a las costas de San Diego (California, Estados Unidos) que ha puesto fin a diez días de periplo espacial.

"Enhorabuena a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. ¡Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje ha sido perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!", ha manifestado el mandatario en un mensaje compartido en redes sociales pocos minutos después del amerizaje.

Trump ha transmitido asimismo a la tripulación su deseo de recibirlos "a todos pronto" en la Casa Blanca y ha augurado que este trascendental hito se repetirá, al tiempo que ha conjeturado sobre una futura misión con destino al planeta rojo: "¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!", ha augurado.

Escasos momentos antes, la misión Artemis II de la NASA concluía con éxito tras el regreso a la Tierra de su tripulación, que ha amerizado en el océano Pacífico después de completar su histórico viaje alrededor de la Luna.

La nave Orion ha descendido a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17.07 horas (hora local), tras aproximadamente unos 13 minutos durante los que la cápsula ha experimentado condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a unos 40.234 kilómetros por hora.

La NASA ha confirmado que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, que supone el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los pasos clave del programa Artemis.