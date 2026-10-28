Trump espera mantener "muy pronto" una reunión con Putin y Zelenski ante los "grandes progresos" obtenidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla ante la prensa desde la Casa Blanca, el 25 de octubre de 2026 (archivo) - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que espera mantener "muy pronto" una reunión trilateral con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, antes de destacar los "grandes progresos" obtenidos en las últimas conversaciones con ambos países para avanzar hacia un acuerdo de paz.

"Hemos logrado grandes progresos en la situación con Rusia y Ucrania. Tendremos una reunión muy pronto", ha dicho en declaraciones a la prensa, al tiempo recalcado que este encuentro contará con la participación de Putin y Zelenski, tras las declaraciones desde Moscú y Kiev apuntando a una cumbre trilateral a principios de noviembre en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las palabras de Trump han llegado después de que los líderes de Finlandia y Noruega mantuvieran el martes la primera conversación entre un dirigente europeo y Putin en más de un año para abordar las últimas discusiones en torno a una propuesta de paz en Ucrania, al hilo de la cumbre de la semana pasada en Oslo y el posterior desplazamiento a San Petersburgo del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, para tratar el proceso con el mandatario ruso.

Posteriormente, Zelenski habló con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, para abordar su llamada con Putin y trasladarles su agradecimiento por su "apoyo activo" a la diplomacia y los esfuerzos de paz junto a los "socios". "Es necesario que haya paz, se requiere una desescalada y Rusia debe dejar de prolongar la guerra", zanjó.

Un funcionario estadounidense detalló en declaraciones a Europa Press antes de la cumbre en Oslo que el objetivo de los esfuerzos en marcha es "seguir coordinando una propuesta integral que pueda servir de base para retomar las negociaciones con Rusia", antes de explicar que las conversaciones "se centrarán en dos vías paralelas", una sobre "el futuro de Ucrania" y otra sobre "condiciones para una paz duradera".

En este sentido, sostuvo que la primera de las vías se fundamenta en "establecer un futuro soberano, seguro y próspero para Ucrania, incluidas garantías de seguridad creíbles, su integración europea, y un marco económico posbélico exhaustivo que aborde las necesidades financieras de Ucrania y genere oportunidades para el crecimiento a largo plazo y la inversión".

La segunda vía, por su parte, busca "desarrollar una propuesta exhaustiva para Rusia que aborde los puntos necesarios para poner fin a la guerra, establecer una nueva y duradera arquitectura de seguridad entre Rusia y Europa, y que explore oportunidades para una cooperación económica tras la guerra", si bien hasta ahora no han trascendido detalles sobre la propuesta ni los posibles puntos de acuerdo entre las partes.