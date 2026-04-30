Trump estudiará una posible reducción de tropas estadounidenses en Alemania

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al canciller de Alemania, Friedrich Merz, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este miércoles de que está "estudiando y analizando" la posibilidad de disminuir el número de tropas estadounidenses destinadas en Alemania.

"Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania, y tomará una decisión al respecto en los próximos días", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Este anuncio llega poco después de que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, haya asegurado que su relación personal con el magnate republicano sigue "como siempre", pese al cruce de críticas a cuenta de la situación en Irán, después de que el líder alemán cuestionara la estrategia de negociación de Washington y el jefe de la Casa Blanca respondiera que "no tiene ni idea de lo que está diciendo".

Con corte a mediados de abril, el país norteamericano mantiene en Europa a unos 86.000 soldados, de los cuales aproximadamente 39.000 se encuentran en Alemania, de acuerdo con datos del Ejército de Estados Unidos, recogidos por la agencia alemana dpa. No obstante, esta cifra tiende a variar con frecuencia, dadas las rotaciones y ejercicios militares.

Cabe recordar, además, que Trump ya amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en el país europeo durante su primer mandato, esto es, entre los años 2017 y 2021. También que el pasado mes de marzo el propio Merz apuntó que el líder norteamericano le había asegurado que Estados Unidos deseaba mantener su presencia militar en el país.