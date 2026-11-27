El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Gent Shkullaku / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este viernes su apoyo a los esfuerzos acometidos por el primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, para poner bajo control federal los yacimientos de petróleo en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y hacerse con la gestión de todos los pasos fronterizos en esta zona.

"Apoyamos los esfuerzos del primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, por hacer valer la autoridad del Estado en todo Irak, detener el contrabando de petróleo iraquí, acabar con la corrupción y someter todas las armas al control exclusivo del Estado", ha manifestado, ante las recientes tensiones entre las autoridades centrales y las de la región semiautónoma a causa de estas medidas.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha hecho hincapié en que Washington "apoya los esfuerzos del primer ministro Al Zaidi por construir un Irak unido, próspero y fuerte que tome sus propias decisiones políticas", según un breve mensaje publicado a través de redes sociales.

Las medidas de Al Zaidi incluyen la toma del control de los yacimientos de petróleo en el Kurdistán iraquí, así como el de los pasos fronterizos, en medio de la investigación abierta por un presunto contrabando de petróleo a Irán, una batería de medidas respaldadas por el Tribunal Supremo iraquí, que las considera constitucionales.

El fallo del tribunal llegó después de que el primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrur Barzani, tachara de "inaceptable" la orden de Bagdad y cuestionara su legalidad constitucional, instando a las autoridades estatales a mantener diálogo para aprobar medidas que respeten el autogobierno de la región, en un nuevo repunte de las tensiones políticas en el país asiático.