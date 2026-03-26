Trump extiende 10 días la suspensión de ataques contra centrales nucleares de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Joshua Boucher

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha vuelto a extender la suspensión de ataques contra las centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

"A petición del Gobierno iraní, por la presente declaro que voy a aplazar diez días el plazo para la destrucción de centrales energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20.00 horas, hora del Este (2.00 de la madrugada en la España peninsular)", ha señalado en redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que las negociaciones con las autoridades de Irán "siguen en curso" y que "están avanzando muy bien", negando "las declaraciones erróneas en sentido contrario difundidas por los medios de comunicación sensacionalistas y otros".

El mandatario ha asegurado en declaraciones a la prensa durante una reunión con su gabinete que Irán ha permitido el cruce de diez petroleros estadounidenses por el estrecho de Ormuz, como parte del "regalo" de Teherán a Washington que apuntó él mismo esta semana, en un gesto de buena voluntad del país asiático para negociar.

El Gobierno de Irán, que ha negado en distintas ocasiones haber entablado conversaciones con la Administración Trump, han entregado oficialmente una respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la ofensiva israelí-estadounidense contra el país, un documento en el que Teherán exige "condiciones de no repetición" y que el fin del conflicto afecte "a todos los frentes", lo que incluiría Líbano e Irak.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha confirmado la existencia de "conversaciones indirectas" entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Islamabad, encargado de "entregar los mensajes", y ha desvelado que "en este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que Irán está analizando".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.