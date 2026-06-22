Trump felicita a De la Espriella por su victoria en las presidenciales de Colombia

El candidato presidencial de Colombia Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este lunes a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia, al haber cosechado el 49,6% de los votos frente al candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

"¡Felicitaciones a 'El Tigre' Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí respaldarlo, y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países", ha selañado en sus redes sociales.

Este mismo lunes, el senador republicano Bernie Moreno ha felicitado personalmente a De la Espriella en la ciudad colombiana de Barranquilla, en un encuentro en el que ha celebrado la "épica victoria" del candidato ultraderechista.

"Hablamos largo y tendido sobre la inmigración ilegal y él se mostró inmediatamente de acuerdo en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia y que él garantizaría su seguridad y protección", ha señalado en sus redes sociales sobre la reunión con el apodado como 'El Tigre'.

"Que quede claro: Estados Unidos acoge a los inmigrantes que llegan legalmente, que no presentan solicitudes de asilo falsas, que son sometidos a un exhaustivo proceso de selección, que aprenden nuestro idioma, que se integran y que no socavan nuestra política exterior. Venir a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho", ha zanjado Moreno.

Por su parte, De la Espriella ha celebrado en sus redes sociales que, con su victoria electoral, ha llegado "el momento (de Colombia) de volver a levantarse".

"Hoy comienza una nueva etapa para nuestra nación. Una etapa en la que volvemos a creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de salir adelante y en la fuerza de un pueblo que jamás se rindió, incluso en los momentos más difíciles", ha dicho, antes de asegurar que el país será a partir de ahora "la patria de todos y para todos".

Así, ha hecho un llamamiento a "construir una Colombia donde nadie se quede atrás, donde la seguridad, las oportunidades, la libertad y la esperanza vuelvan a ser el camino para unir a los colombianos" y ha defendido que su victoria "no pertenece a un partiod ni a una campaña" sino a "todo" el pueblo.

De acuerdo con los resultados preliminares, el candidato de la oposición se ha impuesto en la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia con el 49,6% de los votos, apenas 250.000 votos más que el aspirante heredero de Petro, Iván Cepeda, quien ha valorado como "no oficial" este preconteo y ha anunciado que se impugnarán al menos 33.000 mesas electorales.