Trump firma el proyecto que reabre el Gobierno federal y da inicio a las negociaciones sobre el ICE

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este martes el proyecto de ley presupuestario aprobado durante la jornada por la Cámara de Representantes que permite la reapertura del Gobierno federal, tras un cierre parcial de tres días, y abre las negociaciones sobre el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, especialmente por el creciente debate nacional sobre las redadas del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés).

"Hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que realmente recorta el gasto federal innecesario, al tiempo que apoya programas cruciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense", ha declarado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca al proceder a la firma del documento.

El mandatario estadounidese ha agradecido sus esfuerzos a congresistas y senadores presentes en la sala, incluyendo al líder republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, quien se ha visto obligado a persuadir a casi media docena de miembros de su partido para que respaldaran la votación de la norma y así impulsar la legislación, según recoge el diario digital The Hill.

La Cámara de Representantes ha aprobado por un estrecho margen de 217 a 214 votos unas partidas presupuestarias que permitirán a la mayor parte de agencias federales funcionar el resto del ejercicio fiscal, a excepción de la cartera dirigida por Kristi Noem que, de momento, solo recibirá fondos hasta el próximo viernes, 13 de febrero, debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones tras la muerte de Alex Pretti y Renée Good, ambos estadounidenses de 37 años, a manos de agentes federales durante las redadas masivas en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota.