Trump ignora a su fiscal y achaca a "vándalos" los daños en el estanque del Monumento a Lincoln

Estanque del Monumento a Washington - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que los vándalos son culpables de los desperfectos que llevan observándose desde hace semanas en su obra de remodelación del estanque del Monumento a Lincoln, en contra de las conclusiones alcanzadas hace unas horas por su fiscal para el Distrito de Columbia y amiga personal del mandatario, Jeanine Pirro.

El pasado viernes por la tarde, Pirro dio marcha atrás en su demanda por vandalismo contra el exatleta David Hearn, acusado de arrancar el revestimiento del estanque, instalado por orden del presidente, y admitió que los daños fueron "el resultado de una instalación defectuosa por parte del contratista".

Trump ha declarado su indignación con las conclusiones de Pirro. "Estoy al 100 por 100 en desacuerdo y no sé en qué estaba pensando esta mujer", ha manifestado en redes sociales. "Puede que haya habido algunas dificultades con el contratista, pero el daño más grande ha sido causado por los vándalos", ha añadido.

El presidente ha acompañado su mensaje con un vídeo, divulgado por el Departamento de Interior y con fecha del 19 de junio, de un individuo que mete la mano en el estanque. Para el mandatario se trata de uno de esos "vándalos" que está, asegura, "cortando el material con un cuchillo o una cuchilla a la vista de todos", aunque la distancia hace imposible observar si lleva algo en las manos.