Trump impone nuevas sanciones al Gobierno de Cuba

Donald Trump, presidente de EEUU. - Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el Gobierno de Cuba, sus colaboradores y entidades financieras que hayan facilitado transacciones con otras personas y entidades sujetas a restricciones anteriores.

Así, apuntan hacia personas o entidades que apoyen el aparato de seguridad, o "sean cómplices de corrupción" y de "violaciones graves de los Derechos Humanos", ha informado la Casa Blanca, que no precisa quiénes son objeto de estas sanciones.

Se trata de un nuevo ataque del presidente Trump hacia las autoridades de la isla, a la que ha estado sometiendo en los últimos meses a una asfixia económica y energética, con el fin declarado de poner en jaque al Gobierno, animado por el éxito de la operación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido a principios de año en Caracas y ahora preso a la espera de juicio por narcotráfico.

Trump no ha escondido su deseo de que Cuba se la siguiente en caer, declarando que sería todo un "honor" para él ser el presidente de Estados Unidos que lo consiga. "Después de 50 años, eso sería la guinda del pastel", llegó a decir.

La Casa Blanca justifica estas nuevas represalias por la "nefasta influencia" que la pequeña isla tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos, por ejemplo, dando cobijo a operaciones de Inteligencia de países extranjeros enemigos de Washington, así como por sus estrechos lazos con "patrocinadores del terrorismo", entre ellos el Gobierno de Irán, o el grupo libanés chií Hezbolá.

"El régimen persigue y tortura a opositores políticos, niega a sus ciudadanos el derecho a la libertad de expresión y difunde activamente la ideología comunista por toda la región, al tiempo que reprime a su población", ha justificado.

Estados Unidos impuso a principios de año nuevas sanciones a Cuba y amenazó con aranceles a los países que enviaran combustible a la isla, provocando que México, por ejemplo, cortara el suministro, después del desabastecimiento provocado por el bloqueo del petróleo venezolano, que gestiona ya Washington.

CUBA REPUDIA LAS MEDIDAS COERCITIVAS DE EEUU

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha rechazado esta nuevas medidas coercitivas, que relaciona con una respuesta de Estados Unidos a las concentraciones en la isla con motivo del día del Trabajo.

"Repudiable pero curioso y ridículo. El Gobierno de Estados Unidos se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba, al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 De Mayo", ha escrito el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

Rodríguez ha publicado imágenes y vídeos de estas movilizaciones, que han estado encabezadas por el que fuera líder del Gobierno de Cuba entre 2011 y 2021, Raúl Castro, y el actual presidente, Miguel Díaz-Canel.

"La patria, la revolución y el socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos", ha enfatizado el ministro de Exteriores, destacando también que el 81% de la población de la isla firmó la carta de denuncia contra el bloqueo, el cerco energético y las amenazas militares de Estados Unidos.