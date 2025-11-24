Trump inicia el proceso para designar organización terrorista a algunas filiales de Hermanos Musulmanes

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva en la que abre el proceso para la designación como organización terrorista de "ciertas secciones" de la organización islamista internacional Hermanos Musulmanes y menciona expresamente a las filiales del grupo en Líbano, Jordania y Egipto.

"Esta orden pone en marcha un proceso por el que ciertas secciones o subdivisiones de Hermanos Musulmanes deben ser consideradas para su designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras (...) y terroristas golbales de designación especial", recoge el documento firmado por Trump.

En concreto señala a las filiales de Hermanos Musulmanes en Líbano, Jordania y Egipto por "participar o facilitar y apoyar campañas de violencia y desetabilización que dañan a sus propias regiones, a ciudadanos de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos".

Así, señala a la filial en Líbano por "sumarse a Hamás, Hezoblá y las facciones palestinas" en el lanzamientod e ataques "contra objetivos civiles y militares dentro de Israel" tras el ataque de las milicias gazatíes en suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

El mismo 7 de octubre, "un dirigente de la filial egipcia de Hermanos Musulmanes hizo un llamamiento a ataques violentos contra socios de Estados Unidos y sus interes", según la orden ejecutiva, y dirigentes de Hermanos Musulmanes de Jordania "han dado apoyo material durante mucho tiempo al brazo armado de Hamás".

"Tales actividades amenazan la seguridad de civiles estadounidenses en la región y también la seguridad y estabilidad de nuestros socios regoinales", ha argumentado.

Por todo ello, advierte de que Estados Unidos "colabora con sus socios regionales para elminar la capacidad y las operaciones de las filiales de Hermanos Musulmanes desginadas como organizaciones terroristas extrajeras" y apunta a "pirvar a esas filiales de recursos" para "poner fin a cualquier amenaza para ciudadanos de Estados Unidos o para la seguridad nacional de Estados Unidos".

La orden ejecutiva insta a los departamentos de Estado y del Tesoro a remitir informes en un plazo de 30 días sobre la designación de filiales de Hermanos Musulmanes como organizaciones terroristas y les emplaza a tomar medidas en consecuencia en un plazo de 45 días tras la entrega de estos informes.

El texto recuerda que Hermanos Musulmanes se fundó en Egipto en 1928 y que desde entonces "se ha convertido en una red transnacional con filiales por todo Oriente Próximo y más allá". El grupo tiene un marcado carácter islamista y ultraconservador.