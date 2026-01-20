Trump insinúa que quiere "involucrar" a Machado en el futuro de Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado este martes que quiere "involucrar" a la opositora venezolana María Corina Machado en el futuro de Venezuela, días después de la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca tras la operación militar estadounidense de principios de mes en el país latinoamericano que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Una mujer increíblemente amable hizo algo increíble. Estamos hablando con ella, y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", ha declarado durante una conferencia de prensa para hacer balance de su primer año de gestión, coincidiendo con el aniversario de su vuelta a la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump han llegado días después de que Machado le entregara la medalla del Nobel de la Paz que recibió semanas antes en la capital noruega, Oslo, "por su compromiso único con la libertad", a pesar de que la Fundación Nobel recordó previamente que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

Asimismo, ha manifestado que "una de las razones por las que ahora" siente "tanto rechazo" a Venezuela es porque, según afirma, "abrió sus cárceles a Estados Unidos". Acto seguido, ha asegurado que le "encanta Venezuela" y que las autoridades, lideradas ahora por Delcy Rodríguez, "han estado trabajando muy bien" con su gabinete.

Con todo, el presidente estadounidense ha resumido que les "ha ido muy bien" hasta ahora: "Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas allí. Tienen más petróleo que incluso Arabia Saudí", ha agregado durante su intervención.