Trump insiste en el "amaño electoral" en California tras el vuelco en las primarias para alcaldía de Los Ángeles

El presidente de EEUU, Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca. - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este lunes en sus críticas a un supuesto "amaño electoral" en las elecciones primarias en California después de que una candidata demócrata, la concejala Nithya Raman, superara a Spencer Pratt, celebridad de la televisión estadounidense, y afin a los republicanos, en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles.

"Es imposible que esto haya pasado. ¡Elecciones amañadas!", ha señalado el dirigente estadounidense en un mensaje en su red social después del vuelco electoral vivido en las primarias a la Alcaldía de Los Ángeles, segunda mayor urbe de Estados Unidos, donde la actual regidora la demócrata Karen Bass, ya está en la segunda ronda con el 34,7% de los apoyos, a la espera de conocer a su rival.

En el sistema de primarias pasan a la ronda final los dos candidatos más votados independientemente de su partido. Con el foco está puesto en quien pasa a la segunda ronda, Pratt comenzó el escrutinio con ventaja que ha ido acortando Raman hasta superarle por unos 3.000 votos.

De esta forma la concejal se sitúa con el 27,1% de las papeletas contabilizadas hasta ahora, con Pratt ahora por detrás con el 26,7%. Las estimaciones es que todavía queda por contabilizar más de 300.000 votos lo que ha generado las críticas del jefe de la Casa Blanca que calificó los procesos electorales en el país norteamericano de "igual de malos, o peores, que en cualquier país tercermundista".

Según Trump la tardanza en el escrutinio de los resultados, tras la votación del pasado 2 de junio, evidencia que el Partido Demócrata trata de "robar" las primarias.

Los resultados finales podrían tardar aún días en ser publicados, aunque por el momento está confirmada Bass para la ronda final mientras que para gobernador de California el demócrata Xavier Becerra estará en la ronda final mientras que el republicano Steve Hilton --respaldado por Trump-- y el demócrata Tom Steyer se disputan una plaza en la segunda vuelta.