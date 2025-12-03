Trump insiste en la anulación de las órdenes y documentos firmados automáticamente por la Administración Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en declarar "nulos, sin efecto y sin validez" todos los documentos, incluidas órdenes ejecutivas e indultos, emitidos con firma automática por la administración de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

"Todos los documentos, proclamaciones, órdenes ejecutivas, memorandos o contratos firmados por orden del ahora infame y no autorizado 'autopen', dentro de la Administración de Joseph R. Biden Jr., quedan nulos, sin efecto y sin validez", ha afirmado Trump a través de la red social X.

Asimismo, ha instado a cualquier persona que reciba "indultos, conmutaciones o cualquier otro documento legal firmado de esta manera" a que "tenga en cuenta que dicho documento ha sido rescindido total y completamente y no tiene efecto legal".

Su publicación ha llegado después de que el pasado viernes, de manera similar, afirmase a través de la misma plataforma que "cualquier documento" firmado por Biden con el 'autopen' quedaba "rescindido".

Con todo, la Casa Blanca no ha proporcionado listado alguno de las acciones y órdenes específicas afectadas, mientras que la anulación de un indulto sería una maniobra sin precedentes ni base legal.

Trump, que mantiene que Biden no participó en el proceso de firma automática, ya anunció el pasado mes de junio una investigación para determinar si el exmandatario abusó de este método, aludiendo a un posible "deterioro cognitivo" del demócrata, que rechazó tales insinuaciones.

El uso del 'autopen' o bolígrafo automático, un instrumento que permite firmar diferentes documentos una vez introducido el modelo de firma real, ha sido uno de los principales asuntos con los que el republicano ha criticado a su predecesor demócrata, aduciendo un supuesto abuso debido al "deterioro cognitivo" que le atribuye, pese a que esta herramienta ha sido empleada por múltiples presidentes de uno y otro partido en los últimos años.