Trump insiste en la celebración de una reunión con Irán este martes en Qatar pese a la negativa de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha una pregunta de la prensa bajo el ala del Air Force One tras aterrizar en el Aeropuerto Regional de Reading, en Pensilvania - Europa Press/Contacto/Molly Riley/White House
MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que este martes "habrá una reunión" en Doha, capital de Qatar, con Irán, si bien ha estimado que "quizá será importante, quizá no", pese a que Teherán desmintiera poco antes tal encuentro, luego de que el inquilino de la Casa Blanca lo anunciara en redes llegando a agregar que sería a petición de la República Islámica.
"Mañana (martes) habrá una reunión sobre eso en Doha. Y van a Qatar. Creo que ya se han ido, o están a punto de irse. Así que veremos cómo va", ha declarado Trump a la prensa, instantes antes de opinar que "la reunión en Doha quizá será importante, quizá no".
De cualquier modo, ha estimado que a Washington le "va muy bien en ese frente", aún hablando de diplomacia, antes de agregar que Estados Unidos está "ganando militarmente".
Con todo, en cuanto a las negociaciones, el mandatario republicano ha vuelto a poner como motivo central de su aproximación a Teherán "la desnuclearización de Irán". "No queremos que tengan armas nucleares, no las van a tener y, para ser justos, han aceptado eso", ha asegurado.