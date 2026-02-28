Trump insiste en que el fallo del Supremo sobre sus aranceles beneficia a países que "llevan décadas estafando" a EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado nuevamente este viernes el fallo de la Corte Suprema del país sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), rechazando la interpretación del Gobierno de que esta otorga al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados, y ha lamentado que esta resolución beneficiará a Estados y compañías que llevan años "estafando" a EEUU.

"La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles podría permitir que se devolvieran cientos de miles de millones de dólares a países y empresas que han estado 'estafando' a EEUU durante muchos años y que, según esta decisión, podrían seguir haciéndolo, incluso a un nivel aún mayor", ha argumentado el mandatario antes de conjeturar que, seguramente, el Supremo "no tenía esto en mente" cuando deliberó.

A este respecto, el magnate neoyorquino ha descrito como un sinsentido que los países y empresas que --a su juicio-- "se han aprovechado" de Estados Unidos "durante décadas" reciban ahora esta "ganancia inesperada" e "inmerecida".

El resultado de esta sentencia, "nunca antes visto en el mundo, es como mínimo, muy decepcionante", ha insistido en una escueta publicación en redes sociales en la que se ha preguntado si sería posible "una nueva audiencia o una nueva resolución de este caso".

Estas declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo estadounidense se pronunciase el pasado viernes --hace ahora una semana-- en contra de que la IEEPA otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en lo que supuso la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

"La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluyó el Alto Tribunal, de mayoría conservadora, tras respaldar por una mayoría de 6 a 3 la sentencia de un tribunal inferior que ya había sentenciado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad.

Sin embargo, desde este martes 24 de febrero, Estados Unidos ha comenzado a implementar el nuevo arancel global del 10% anunciado el viernes anterior por el propio Trump, pese a la anulación del Alto Tribunal estadounidense la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington.

Este nuevo arancel fue promulgado el mismo viernes al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.

A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo estadounidense, el nuevo arancel global tiene carácter temporal, ya que fija un período de 150 días a partir de las 00:01 horas (Este) del 24 de febrero.

Así las cosas, el presidente de EEUU presumía este lunes en redes sociales de que el fallo del Supremo "accidental e involuntariamente" le otorga muchos más poderes y fuerza de los que tenía antes, advirtiendo de que los jueces aprobaron todos los demás aranceles, que pueden usarse "de una manera mucho más poderosa y atroz", así como con seguridad jurídica.