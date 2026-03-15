Trump insta a los países árabes a unirse a la ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este domingo a los países árabes de la región del golfo Pérsico a unirse a la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán con el argumento de que éstos son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz.

"La respuesta es sí. Para mantener abierto el estrecho de Ormuz tendrán que unirse", ha afirmado Trump en una entrevista con la cadena de televisión israelí C14 al ser interrogado por si los países árabes deben entrar en la guerra. En cualquier caso, ha destacado que la campaña contra Irán "está avanzando maravillosamente".

Trump ha argumentado que Estados Unidos no se beneficia directamente del petróleo que pasa por Ormuz. "Los países que sacan petróleo son los que deberían implicarse activamente en la pelea y la defensa", ha apuntado.

Trump ha rechazado además las informaciones sobre tensiones entre Israel y Estados Unidos y en particular la publicada por el portal de noticias Axios. "Es un gran error, una mentira absoluta, noticias falsas", ha subrayado.

"Son noticias falsas de nivel tres", ya que la situación es la contraria a la descrita en esta noticia. "Las relaciones entre nuestros países nunca han sido mejores", ha recalcado.

Además, ha expresado su apoyo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con vistas a las próximas elecciones legislativas, previstas para el 27 de octubre ya que considera que "no existe" ningún dirigente que pueda hacer por Israel lo que ha hecho su actual primer ministro.

"No habría un Estado de Israel si el primer ministro Netanyahu no estuviera en ese cargo", ha asegurado antes de respaldar al mandatario israelí ante los procesos judiciales en los que se encuentra inmerso. "Apoyo a Bibi", ha espetado empleando el apodo de Netanyahu.

En cambio ha criticado al presidente israelí, Isaac Herzog, "un hombre débil e inútil" que "está aprovechando el tema del perdón" a Netanyahu.