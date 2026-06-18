Trump insta a los países de Oriente Próximo a apoyar las negociaciones tras la firma del preacuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Ansgar Haase/dpa

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a todos los países de Oriente Próximo a apoyar las negociaciones tras la firma del memorando de entendimiento con Irán para poner fin al conflicto en la región.

"Estados Unidos está comprometido con la paz y alentamos a todos en la región de Oriente Próximo a mantener su compromiso para que nuestras negociaciones se desarrollen de manera satisfactoria. Los mercados están disfrutando de la situación actual, con los precios del petróleo muy bajos y las acciones muy al alza", ha señalado el presidente en sus redes sociales.

El magnate republicano ha confiado así en que haya un "alto el fuego total" en "todos los frentes, incluyendo en Líbano", pese a que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recalcado este jueves que las tropas israelíes se mantendrán en zonas del sur de Líbano durante el tiempo "que sea necesario".

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca ha negado en otro mensaje que Irán se vaya a beneficiar de un "pago" de 300.000 millones de dólares "por parte de Estados Unidos". "Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. Fíjense en la bolsa", ha reiterado.

El acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).