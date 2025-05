Trump invita al presidente de Emiratos Árabes Unidos a visitar la Casa Blanca

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado este jueves a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, a visitar la Casa Blanca tras una reunión bilateral como parte de su gira por la región de Oriente Próximo.

"Déjame un mes para arreglar el Despacho Oval, es decir, para preparar todo, y espero recibirle en la Casa Blanca. Lo celebraremos juntos", ha afirmado el magnate en presencia del presidente emiratí en alusión al anuncio que el país realizó en marzo sobre inversión en Inteligencia Artificial, semiconductores y energía.

Asimismo, Trump ha descrito al presidente emiratí "como un hombre muy fuerte" que es "muy respetado". "No tengo ninguna duda de que la relación seguirá creciendo y mejorando. Tu relación y la mía no puede mejorar, así que no puedo decir que vaya a mejorar porque está en su mejor momento", ha resaltado.

Trump ha visitado más pronto la base militar estadounidense de Al Udeid, a las afueras de Doha, donde se ha reunido con las tropas desplegadas en el país, y también ha participado en una mesa redonda empresarial con líderes de Qatar.