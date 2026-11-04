Trump Jr apoya la teoría de JD Vance sobre la responsabilidad de la guerra de Irán en la debacle electoral

Archivo - Donald Trump Jr durante su intervención en la última edición de la cumbre conservadora de EEUU. - Brian Cahn/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Donald Trump Jr ha expresado su respaldo al extenso mensaje del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en redes sociales, en el que atribuye la debacle de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato a la guerra de Irán, difiriendo así de las excusas del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Con un escueto "cada palabra de esto es cien, cien, cien", el primogénito de Trump ha reaccionado a la opinión de Vance sobre lo que ha ocurrido durante esta histórica jornada electoral, en la que los republicanos han perdido el control del Congreso, con reveses incluso en feudos inexpugnables como Texas o Arkansas.

"La razón por la que hemos perdido es la guerra", expuso el vicepresidente de Estados Unidos, quien cuestionó que haya merecido la pena pagar el precio de esta derrota en las urnas como algunos han afirmado.

Si bien Vance mencionó que Trump también reconoció que la guerra en Irán ha podido pasar factura, lo cierto es que el presidente de Estados Unidos ha señalado una supuesta caza de brujas en su contra por parte de los sectores republicanos más moderados y que en caso de haber estado él en las papeletas habrían ganado.