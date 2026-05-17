Trump y Lee comentan el resultado de la visita oficial del estadounidense a China

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Shealah Craighead - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Corea del Sur, Lee Jae Myung, han abordado este domingo en una conversación telefónica el resultado de la reciente visita del mandatario estadounidense a China.

La conversación, mantenida a iniciativa de Seúl, ha durado unos 30 minutos, según ha informado la Presidencia surcoreana en un comunicado. En la misma han tratado sobre el encuentro mantenido entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, y sobre "cuestiones relativas a la paz en la península de Corea", así como sobre la aplicación del acuerdo comercial bilateral suscrito el año pasado.

Lee ha felicitado a Trump por su "exitosa" visita a China y ha subrayado que una relación estable entre Estados Unidos y China es fundamental para la prosperidad de la región del Indo-Pacífico y del mundo en general, ha explicado en un comunicado de prensa la portavoz presidencial Kang Yu Jung.

El dirigente surcoreano ha recibido de Trump su disposición a seguir desempeñando un papel y a realizar contribuciones para garantizar la paz y la estabilidad en la península de Corea.

En particular ha destacado el "diálogo constructivo" entre Trump y Xi sobre las cuestiones relacionadas con la península de Corea y ha resaltado el "proactivo liderazgo" de Trump para resolver la cuestión de Oriente Próximo. Trump ha estado tres días de visita oficial en China en los que trató comercio, Irán o Corea del Norte.