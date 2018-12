Trump y su mujer hacen una visita sorpresa por Navidad a las tropas estadounidenses en Irak

Actualizado 26/12/2018 22:55:38 CET

WASHINGTON, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su mujer, Melania, viajaron en Navidad a Irak para hacer una visita sorpresa a las tropas desplegadas allí, la primera en sus dos años de Gobierno, según ha informado este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

"El presidente Trump y la primera dama viajaron a Irak la noche de Navidad para visitar a nuestras tropas y a los jefes militares para darles las gracias por sus servicios, su éxito y su sacrificio, y para desearles Feliz Navidad", ha anunciado Sanders en Twitter.

Además, la portavoz presidencial ha adjuntado una fotografía en la que se puede ver a la pareja presidencial junto a un grupo de militares estadounidenses.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1