Trump no descarta operaciones similares a Venezuela e Irán en Cuba: "Tiene buenas propiedades y una costa preciosa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado este viernes una operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba, sugiriendo nuevamente una hipotética intervención militar en la isla caribeña tras firmar un memorando de entendimiento con Teherán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Durante una entrevista con un periodista del portal de noticias Axios, Trump ha comparado la situación en Cuba con las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, destacando que la proximidad geográfica de la isla caribeña facilitaría una eventual incursión militar.

"Posiblemente. Es posible. Hay otra cuestión: estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo (...) Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso", ha dicho el presidente al ser preguntado por si una eventual operación en la isla se podría desarrollar de forma "similar" a los recientes operativos contra Caracas y Teherán.

El magnate ha indicado que mantiene, por el momento, una "postura flexible" con respecto a Cuba y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está "muy involucrado" en esta cuestión. "La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa", ha señalado, agregando que las autoridades cubanas tienen "muchísimas ganas" de dialogar con Washington.

Sus palabras se producen después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, haya afirmado que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar una situación económica que, ha apuntado, está "peor" que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero, después de que La Habana presentara la semana pasada un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, presentó el pasado viernes un paquete de reformas estructurales, abordando cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero o la inversión extranjera-- con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la Administración Trump.