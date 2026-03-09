Trump no descarta tomar el control de las reservas de petróleo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Molly Riley/White House/Planet P / DPA

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado este lunes que Washington tome el control de las reservas de petróleo iraní en plenas dudas sobre las implicaciones energéticas que tendrá la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

"La gente piensa en ello, pero es demasiado pronto para hablar de eso", ha expresado en declaraciones a la cadena NBC News, mencionando el caso de Venezuela, donde el Ejército llevó a cabo una operación para capturar al líder del país, Nicolás Maduro, y posteriormente llevaron a cabo medidas para asegurarse sus reservas petroleras.

El magnate republicano ha reiterado su descontento con la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo iraní. "Creo que han cometido un gran error", ha dicho, expresando sus dudas sobre su permanencia en el cargo.

Alrededor del 80% de las exportaciones de crudo iraní van a China, el mayor rival geopolítico de China. El precio del barril de petróleo llegó a cotizar esta mañana por encima de 119 dólares tanto en su variedad Brent, de referencia para Europa, como en la referencia estadounidense del West Texas Intermediate (WTI).

No obstante, ha pasado negociarse por debajo del umbral de los 100 dólares después de que el G7 haya dejado abierta la puerta a liberar sus reservas estratégicas de crudo de forma coordinada con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).