Trump nombra al expresidente de la Comisión de Valores Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional

Archivo - El actual fiscal federal del distrito sur de Nueva York y expresidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos, Jay Clayton - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado este jueves al abogado Jay Clayton, actual fiscal federal del distrito sur de Nueva York y expresidente de la Comisión de Valores, como nuevo director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard.

"Me complace anunciar la nominación del muy respetado Jay Clayton, expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores, exdirector de Sullivan & Cromwell, uno de los bufetes de abogados más prominentes y exitosos del mundo, y actual fiscal federal del distrito sur de Nueva York, para ser el próximo director de Inteligencia Nacional y, lo que es más importante, para formar parte de mi gabinete", ha indicado en un breve mensaje difundido en redes sociales.

El magnate republicano ha afirmado así que "pocas personas en la comunidad jurídica gozan del respeto que Jay tiene". "Insto al Senado de Estados Unidos a que confirme a Jay lo antes posible", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense ya nombró a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), como responsable interino de Inteligencia Nacional en reemplazo de Tulsi Gabbard, quien dimitió para acompañar a su marido en su lucha contra el cáncer.

La elección de Pulte, aunque en interinidad, fue bastante inusual, puesto que carece de experiencia militar y en agencias de espionaje. Clayton tendrá que ser ahora aprobado por la comisión de Inteligencia del Senado, que se encarga de validar los nombramientos.