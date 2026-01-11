Trump nombrará a los miembros de la Junta de Paz para Gaza en los próximos días

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombrará previsiblemente en los próximos días a los miembros de la Junta de Paz para la Franja de Gaza prevista en el plan de paz, y el organismo se reunirá por primera vez en Davos, Suiza, coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, según ha adelantado uno de los negociadores de Trump, el palestino-estadounidense Bishara Bahbá.

"Está previsto que la Junta de Paz para Gaza se anuncie durante la próxima semana y la primera reunión oficial tendrá lugar en los márgenes de Davos, en la tercera semana de este mes", ha afirmado Bahbá en un comunicado oficial.

Bahbá fue uno de los enviados de Trump que negoció con el Movimiento de Resistencia Islámica para cerrar el acuerdo que incluía el alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

La Junta de Paz estará formada por otros jefes de Estado y de gobierno bajo la presidencia del propio Trump, según el plan de paz de 20 puntos acordado entre las partes a propuesta de Washington.

Una vez conformada la Junta de Paz se constituirá un gobierno que reemplaze al ejecutivo de Hamás para Gaza --la Comisión Administrativa Palestina--, se enviará una fuerza de mantenimiento de la paz y se abrirá la puerta a las inversiones y fondos para la reconstrucción del enclave palestino.

Hasta el momento solo se conoce a uno de los miembros de la Junta, el diplomático búlgaro Nicolai Mladenov, quien ejercerá el cargo de director ejecutivo de la Junta de Paz.

Mladenov se reunió el pasado jueves en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el viernes con el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij.

El diplomático ha sido ministro de Exteriores y Defensa de Bulgaria y fue enviado especial de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Próximo de 2015 a 2020. Previamente, se desempeñó como representante especial de la ONU para su misión de asistencia en Irak, la UNAMI.

Su nombre apareció en el escándalo de los Papeles de Pandora como propietario beneficiario de una compañía 'offshore' llamada Afron Enterprises en el paraíso fiscal de las Seychelles. Mladenov negó las acusaciones y dijo que fundó la firma para desarrollar una práctica de consultoría que nunca operó debido a su participación en la ONU.

Como director ejecutivo de la Junta se encargará de gestionar la situación y de informar de la evolución de los acontecimientos a Trump. Su organismo, cabe recordar, operará bajo el mandato de la Resolución 2803 de la ONU , que establece también el despliegue de la llamada Fuerza Internacional de Estabilización, todavía en preparativos, y la creación de la Comisión Administrativa Palestina, un "gobierno en funciones" de tecnócratas palestinos que responderán ante la junta internacional.