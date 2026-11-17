El general Chris LaNeve - EJÉRCITO DE EEUU

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado al general Chris LaNeve al cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, que el militar lleva desempeñando en funciones desde la destitución en abril de su predecesor, el general Randy George.

A día de hoy no se ha dado explicación sobre los motivos que llevaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a destituir al general George, decisión que ocurrió al mes de comenzar la guerra de Irán.

LaNeve, por contra, ha ejercido como asesor militar de Hegseth antes de ocupar su cargo actual aunque su nominación, recogida en un registro del Congreso de Estados Unidos, tendrá que ser confirmada por el Legislativo.

Además, se produce a pocos meses de que el Congreso actual de mayoría republicana, ponga fin a su legislatura en enero. El futuro Congreso, de mayoría demócrata, podría dificultar la confirmación.