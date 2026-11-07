Trump ofrece el cargo de secretario de Prensa de la Casa Blanca al presidente de UFC, Dana White

Archivo - Donald Trump y Dana White en un evento de UFC en la Casa Blanca - Saul Loeb - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido este sábado el puesto de secretario de Prensa de la Casa Blanca al presidente de la empresa de espectáculo de artes marciales mixtas UFC, Dana White, y le ha pedido que se traiga con él a algunos de los luchadores de esta competición.

"Me complace anunciar que se le ha ofrecido el puesto de secretario de Prensa de Estados Unidos al gran Dana White, un violento guerrero", ha explicado Trump en un mensaje publicado redes sociales.

El mandatario ha pedido a White "que se traiga a algunos de sus ayudantes, aunque algunos no sean de nuestro país" y menciona explícitamente a los los rusos Islam Majachev y Jabib Nurmagomedov, a los estadounidenses Justin Gaethje, Daniel Cormier y Kayla Harris y a la brasileña Amanda Nunes.

"Necesitamos a esta gente para defendernos de la Izquierda Lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. Dana, por favor, ¡acepta el puesto!", ha concluido.

White, de 57 años, es uno de los amigos pesonales más cercanos a Trump. Se conocen desde hace más de dos décadas, cuando Trump acogió eventos de la UFC en sus casinos de Atlantic City cuando la empresa tenía problemas para encontrar lugares donde organizar sus veladas.

Desde entonces es un fiel aliado de Trump que ha intervenido en apoyo al magnate en las convenciones republicanas de 2016, 2020 y 2024. También participó en la celebración de la victoria de Trump en las últimas elecciones presidenciales.

Trump, por su parte, es muy aficionado a la UFC y asiste regularmente junto a White a las veladas de lucha. En junio se organizó un evento de UFC en la propia Casa Blanca para celebrar el 250º centenario de la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora White no había mostrado interés alguno en una carrera política.