Trump pide procesar a la demócrata Mary Peltola, candidata al Senado por Alaska, por supuesto fraude electoral

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla ante la prensa antes de abandonar la Casa Blanca rumbo a Port Huron, Michigan, para celebrar un mitin en el marco de la campaña para las próximas elecciones de medio mandato. - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra la candidata demócrata al Senado por el estado de Alaska, Mary Peltola, a la que ha exigido que sea retirada de las papeletas y procesada judicialmente tras destaparse una supuesta maniobra de su campaña para reclutar a un homónimo del actual senador republicano, Dan Sullivan, con el fin de confundir al electorado.

"Esto es fraude electoral al más alto nivel", ha proclamado Trump durante un mitin en Chillicothe, en el estado de Ohio, denunciando además en redes que los demócratas "buscaron y reclutaron ilegalmente a un hombre llamado Dan Sullivan para presentarse contra nuestro distinguido senador republicano con el fin de engañar, confundir y oscurecer las elecciones".

Las críticas del mandatario se hacen eco de una investigación publicada por el diario 'The New York Times', que reveló que asesores de la campaña de Peltola y miembros del Comité Senatorial Demócrata (DSCC, por sus siglas en inglés) promovieron la candidatura de otro ciudadano llamado de manera idéntica, omitiendo el cargo de senador en la papeleta para restar votos al candidato republicano.

Trump ha insistido en que los demócratas incurrieron en perjurio al negar bajo juramento en un tribunal federal cualquier vínculo con la maniobra. "Mary Peltola debería sufrir las consecuencias legales y políticas por lo que ha hecho, un fraude contra el público estadounidense, y Dan Sullivan debería poder postularse sin Mary Peltola ni el falso Dan Sullivan en la papeleta", ha publicado el mandatario

Por su parte, la campaña de Peltola y el DSCC han negado tajantemente estar involucrados en el reclutamiento del otro candidato. Pese a la dureza de las acusaciones del presidente, analistas electorales señalaron al citado diario que este tipo de tácticas de emparejamiento de nombres son habituales en la política estadounidense y han sido empleadas históricamente por ambos partidos.

El escándalo añade aún más tensión a una de las contiendas senatoriales más disputadas de este ciclo electoral en un estado clave, clasificado como de pronóstico reservado (toss-up, en inglés), mientras el Departamento de Justicia mantiene abierta una demanda para frenar la certificación de los resultados si el senador republicano resulta derrotado.