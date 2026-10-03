Trump presume de tasas de criminalidad bajas e inversiones industriales en Alabama antes de las midterms

Archivo - Trump en Alabama - Dan Anderson / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado este viernes la gestión económica y de seguridad de su administración durante un mitin multitudinario celebrado en Alabama, en el marco de la campaña previa a las elecciones de mitad de mandato ('midterms') del próximo 3 de noviembre.

Trump ha realizado una parada de campaña en Alabama dentro de su gira por los estados clave en disputa, donde busca amarrar los apoyos necesarios para mantener la mayoría republicana en la Cámara de Representantes mediante una estrategia electoral con un marcado perfil personalista.

En el plano de la seguridad ciudadana, el líder republicano ha asegurado que en dos años su administración ha logrado "la mayor caída de la historia en delitos violentos" y ha situado la tasa de homicidios en su nivel más bajo en más de 125 años.

"En Birmingham los asesinatos se han reducido un 44% y aquí en Mobile los robos, hurtos, atracos y agresiones con agravantes han alcanzado mínimos históricos", ha aseverado ante sus simpatizantes.

Asimismo, Trump ha defendido sus estrictas políticas migratorias y el veto a la entrada de refugiados procedentes de países, según sus palabras, que son "peligrosos".

"Hemos detenido todas las admisiones de refugiados de Somalia y de otros lugares peligrosos. No pueden entrar; ¡no queremos a Somalia aquí! Tienen una tasa de desempleo del 98%, pero son muy buenos estafándonos", ha declarado ironizando durante su intervención ante los aplausos de los congregados.

Asimismo, el exmandatario ha enumerado una serie de inversiones empresariales proyectadas para el estado de Alabama, destacando los 4.000 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) de Mercedes-Benz para expandir su planta en Tuscaloosa, los 6.000 millones de Eli Lilly (5.300 millones de euros) para una nueva fábrica en Huntsville, así como las de US Steel y Arcelor Mittal en una región con un importante tejido industrial tradicional.

Por último, en el ámbito de la política energética, Trump ha presumido de haber mantenido contactos con los líderes del G7 para acordar la liberación de reservas de combustible en Europa.

"Me complace informar de que hemos llegado a un acuerdo para que Europa libere de forma inmediata cantidades masivas de diésel de sus reservas altamente abastecidas", ha concluido.

El inquilino de la Casa Blanca anunció el pasado miércoles que realizará una gira de 32 días por todo el país para hacer campaña de cara a las midterms, en las cuales el Partido Demócrata parece partir como favorito.

Las encuestas sitúan a los demócratas por delante en algunos de los estados más importantes para hacerse con el control de la Cámara de Representantes --una situación que podría repetirse también en el Senado--. Este giro responde, en gran medida, al descontento de la población por el alto precio de la gasolina y la guerra en Irán.

Las próximas elecciones servirán para decidir si los republicanos mantienen el control del Congreso estadounidense o si, en cambio, el Partido Demócrata se hace con el poder de cara a los dos últimos años de mandato de Trump, lo que podría cambiar el curso incluso de las investigaciones abiertas contra su Administración.

Si bien actualmente no existen pesquisas pendientes, los demócratas barajan la posibilidad de poner sobre la mesa investigaciones y comisiones al respecto, dependiendo del resultado de los comicios. Las últimas encuestas sobre intención de voto sitúan al Partido Demócrata por delante con casi 9 puntos de ventaja y el 48,7% de los apoyos frente al Partido Republicano, que obtendría el 40% de los respaldos.