Trump reafirma su apoyo a De la Espriella y pide el voto para él en la segunda ronda presidencial de Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles su "apoyo total" al candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, al tiempo que ha pedido el voto para él de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que serán celebradas este domingo, 21 de junio.

"Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos", ha considerado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual ha avanzado que "si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor".

Seguidamente, el mandatario norteamericano ha llamado al electorado colombiano a "salir a votar por 'El tigre' --término con que el aspirante ultraderechista se ha denominado a sí mismo durante la campaña electoral-- Abelardo de la Espriella", arguyendo que, a su juicio, "no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia".

"De la Espriella es un líder inteligente, fuerte y tenaz, que lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama igual que yo lo hago por Estados Unidos", ha defendido Trump augurando que, como presidente, la alternativa del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria "tendrá un éxito rotundo a la hora de guiar a Colombia hacia el crecimiento económico, la creación de empleo, el fomento del comercio, la lucha contra la inmigración ilegal, la represión del crimen y las drogas, y el restablecimiento de la ley y el orden".

Será este domingo, 21 de junio, cuando De la Espriella se dispute la segunda ronda electoral, enfrentándose al candidato oficialista Iván Cepeda, a quien el jefe del Ejecutivo estadounidense se ha referido como un "marxista de extrema izquierda".