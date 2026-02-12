Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el 11 de febrero de 2026 (archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el 11 de febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP
Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 15:28
MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el 7 de marzo a sus homólogos de varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador y El Salvador, para una cumbre regional que tendrá lugar en Miami y que será la primera de este tipo desde que volviera a asumir el cargo hace poco más de un año.

Fuentes de la Casa Blanca han confirmado en declaraciones a Europa Press que está previsto que en el encuentro participen los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Honduras, Nasry Asfura; y Paraguay, Santiago Peña.

Por ahora no hay confirmación oficial por parte de estos países sobre la asistencia de los mandatarios, todos ellos conservadores y alineados en mayor o menor medida con las políticas de Trump, que ha llegado a respaldar a varios de ellos públicamente antes de procesos electorales, en un respaldo considerado clave para sus victorias.

Estados Unidos, que tiene en Milei a uno de sus principales aliados regionales, ha incidido desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en la importancia de América Latina para su política exterior, algo materializado en su ataque en enero a Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, y en el endurecimiento de su bloqueo a Cuba.

Asimismo, durante las últimas semanas ha mantenido conversaciones con los presidentes de Brasil y México, Luis Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente, para abordar la situación regional, mientras que la semana pasada recibió al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tras semanas de tensiones y declaraciones cruzadas.

