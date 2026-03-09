Trump reclama a Australia que dé asilo a las jugadoras de fútbol iraníes que no cantaron el himno de su país

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump - Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este lunes que Australia dé asilo a cinco jugadoras de fútbol iraníes que se negaron a cantar el himno de su país a principios de mes en un partido de la Copa Asiática y que, según medios australianos, han desertado de la delegación iraní.

"Estados Unidos las acogerá si usted no lo hace", ha dicho Trump este lunes en un mensaje en redes dirigido al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Trump se ha referido a la situación de las deportistas y ha asegurado que las autoridades australianas cometerían un "error humanitario terrible" si permiten que se obligue a las jugadoras a regresar a Irán donde, según el mandatario estadounidense, "lo más probable es que las maten".

Fatemé Pasandidé, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefé Ramazanzadé y Mona Hamudi se negaron a cantar el himno iraní durante un partido contra Corea del Sur el pasado 2 de marzo en el marco de la Copa Asiática Femenina.

Las jugadoras fueron calificadas como "traidoras" en la televisión estatal iraní, por lo que existía una preocupación creciente por que sufrieran represalias al regresar a su país.

En este contexto, la cadena de televisión publica australiana ABC ha informado este lunes de que las cinco futbolistas planean solicitar asilo en Australia después de situarse bajo la protección de la policía de Queensland.

Por su parte, el Comisario contra la Esclavitud de Nueva Gales del Sur, James Cockayne, ha pedido que se investiguen urgentemente posibles delitos de esclavitud moderna en relación al resto de jugadoras del equipo, ya que asegura están siendo obligadas a volver a Irán, por lo que ha pedido iniciar un proceso para conceder visados a las afectadas en una carta a las autoridades australianas.