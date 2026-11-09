Trump reconoce que su política migratoria de deportaciones fue "demasiado dura"

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este lunes que su política migratoria, que busca incrementar y acelerar las deportaciones, ha sido "demasiado dura", algo que podría haber afectado a los resultados electorales de las elecciones de medio mandato celebradas el 3 de noviembre y que han supuesto un duro varapalo para el Partido Republicano.

Aunque no ha admitido ningún tipo de responsabilidad en los resultados del proceso electoral y ha insistido en que su nombre "no estaba en la papeleta", ha sugerido durante una entrevista con el programa '60 minutos' que los demócratas y los republicanos podrían colaborar en cuestiones polémica como la migración.

En este sentido, ha subrayado que han sido los candidatos republicanos que se presentaban a las 'midterms' los que no han logrado "hacerse con la popularidad" suficiente durante las campañas electorales para acumular más votos.

A pesar de que los demócratas pasarán ahora a controlar el Congreso, Trump no ha dado su brazo a torcer y ha rechazado mostrar una postura del todo conciliadora en muchos de los temas tratados.

Aún así, ha admitido que las duras políticas migratorias de su Administración --que han llevado a la detención y deportación de miles de migrantes-- ha sido "impopular" y "ha ido demasiado lejos". "Fue demasiado duro. Creo que quizás sea demasiado duro", ha sostenido.

No obstante, no queda claro si el mandatario contempla la posibilidad de introducir cambios en su agenda migratoria.