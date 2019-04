Trump reconoce que ni siquiera ha visto el informe Mueller

Publicado 10/04/2019 18:01:10 CET

WASHINGTON, 10 Abr. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este miércoles que no ha visto ni ha leído el informe del fiscal especial, Robert Mueller, sobre el papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, un texto que se hará público en una semana.

"No he leído el informe Mueller, no he visto el informe Mueller. Hasta donde me incumbe, no me importa el informe Mueller. He sido totalmente exonerado. No hubo interferencia ni obstrucción", ha recalcado Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El fiscal general, William Barr, no ha confirmado si ha informado a la Casa Blanca o le ha enviado el informe de 400 páginas. Este martes, en una audiencia en el Congreso, adelantó que el texto se hará público en menos de una semana.

Está previsto que el esperado informe arroje luz sobre algunos de los episodios más oscuros de la elección y la presidencia de Trump, como el despido del director del FBI, James Comey, en 2017 o los contactos de su campaña con Rusia.

El resumen de cuatro páginas enviado al Congreso el pasado 24 de marzo no contentó a los demócratas, que pidieron su desclasificación completa, así como los materiales de la investigación de Mueller.

Barr ha reconocido que Mueller ha presentado evidencias "en ambos lados" sobre si Trump obstruyó a la justicia, pero no hay una conclusión clara hacia una opción u otra.

El fiscal general ha asegurado este miércoles que las agencias de Inteligencia estadounidenses estuvieron involucradas en el espionaje de la campaña presidencial de Trump, pero no ha revelado si fueron realizadas de manera legal.

"Creo que el espionaje tuvo lugar, pero la cuestión es si se realizó de una manera adecuada y con esto no estoy sugiriendo que no se realizase de una manera adecuada. No estoy sugiriendo que se rompiesen las reglas, pero creo que es importante fijarse en eso. Y no estoy hablando necesariamente del FBI, sino de las agencias de Inteligencia de una manera más amplia", ha afirmado.