Trump reitera su amenaza de atacar Irán tras la advertencia de Jamenei sobre un conflicto regional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este domingo en amenazar a Irán con efectuar un ataque contra su territorio si las autoridades de este país no acceden a cerrar un acuerdo en materia nuclear.

"¿Por qué no iba a decir eso?", ha respondido a la prensa congregada en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, en alusiones a las declaraciones del líder supremo iraní, Alí Jamenei, quien ha advertido de que un nuevo ataque de Washington a su país desatará esta vez un conflicto regional.

"Por supuesto que lo diría", ha continuado el inquilino de la Casa Blanca, antes de reiterar que "tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo" en la región, "muy cerca, a un par de días" del país centroasiático.

El mandatario estadounidense ha afirmado que espera alcanzar un pacto con Teherán para, acto seguido, señalar que "si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si (Jamenei) tenía razón o no".

Trump ha pronunciado estas palabras horas después de que el ayatolá Jamenei haya avisado de que "los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional" y mientras el magnate neoyorkino mantiene, al mismo tiempo, la posibilidad de un sobre Teherán y la puerta abierta a negociaciones siempre y cuando la República Islámica renuncie definitivamente a su programa nuclear, seriamente afectado tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en junio del año pasado.