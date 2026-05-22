Trump reitera la intención de EEUU de apoyar la seguridad del Golfo frente a los ataques de Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, en declaraciones desde el Despacho Oval. - Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado la intención de Estados Unidos de respaldar la seguridad y estabilidad del Golfo frente a los ataques de Irán.

En una misiva al rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, el dirigente norteamericano ha elogiado los "profundos lazos históricos y la estrecha asociación estratégica" entre el reino del Golfo y Estados Unidos.

En la comunicación, Trump ha subrayado "el firme compromiso" de Estados Unidos en el apoyo a "la seguridad y la estabilidad de la región del Golfo frente a la continua agresión de Irán y sus flagrantes violaciones del Derecho Internacional", recoge la Agencia de Noticias de Bahréin.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas como en la gestión del estrecho de Ormuz han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el pasado 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

En las últimas jornadas una serie de movimientos en Teherán, con viajes de mediadores paquistaníes e intercambio de propuestas ha hecho elevar el optimismo sobre un posible acuerdo para el cese de las hostilidades. "Ha habido cierto avance leve. No quiero exagerarlo, pero ha habido un pequeño movimiento, y eso es positivo", ha expresado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en declaraciones antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en la ciudad sueca de Helsingborg.