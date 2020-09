Trump reivindica su "obligación" de nominar a un candidato para sustituir a Ginsburg en el Supremo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reivindicado este sábado su "obligación" de nominar a un candidato para reemplazar a la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg "sin demora" a través de un mensaje en el que utiliza el plural mayestático.

"Partido Republicano. Nos han puesto en esta posición de poder e importancia para tomar decisiones para el pueblo que tan orgullosamente nos eligió. La más imprtante de ellas ha sido desde hace mucho tiempo la selección de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos", ha apuntado. "Tenemos esta obligación. ¡Sin demora!", ha remachado.

En un segundo mensaje, Trump agradece su labor al exsenador demócrata Harry Reid, quien en 2013 impulsó la derogación de la norma que exigía que el candidato presidencial lograra una mayoría de apoyo en el Senado para su confirmación. El cambio fue prorrogado por el presidente del Senado Mitch McConell en 2017.

Trump estaba dando un mitin de campaña en Minesota el viernes cuando saltó la noticia de Ginsburg y no se enteró de ella hasta una hora después, cuando fue interrogado por la prensa. "¿Acaba de morir? No lo sabía. Sois los primeros en decírmelo. Tuvo una vida increíble. ¿Qué más puedo decir? Era una mujer increíble, estuvieras o no de acuerdo con ella. Era una mujer increíble que tuvo una vida increíble", declaró. "Me da pena saberlo", dijo.

McConnell defendió el propio viernes abrir un proceso para elgir a quien vaya a suceder a Ginsburg. "El candidato del presidente Trump será sometido a votación en el Senado", dijo.

La muerte de Ginsburg ha abierto la batalla para cubrir su puesto en un tribunal cuyos nueve puestos son vitalicios. Si Trump logra imponer a su candidato, incrementará la ventaja de los conservadores en el Supremo, mientras que si el nombramiento se retrasa, corresponderá al ganador de las elecciones del 3 de noviembre, que enfrentan a Trump con el candidato demócrata, Joe Biden.

Este mismo mes Trump publicó una lista de posibles candidatos para el Supremo y reforzar así la mayoría conservadora. La jueza Amy Coney Barrett sería una de las favoritas.

La situación recuerda a la de 2016, cuando los republicanos se negaron a votar al candidato del saliente Barack Obama para sustituir a Anotnin Scalia en el Supremo. El candidato propueso era Merrick Garland, pero los republicanos lo rechazaron por la cercanía de las elecciones, en las que finalmente fue elegido Trump.

"Hace cuatro años, cuando los republicanos rechazaron una vista o una votación sobre Merrick Garland, se inventaron que el Senado no debe cubrir una vacante en el Tribunal Supremo hasta que tome posesión el nuevo presidente", ha reprochado el expresidente Obama en un comunicado publicado el viernes.

"La coherencia es un principio básico de la ley y también de la justicia. No se puede basar en la conveniencia o las ventajas del momento. La ley, la legitimidad de nuestros tribunales, el funcionamiento de nuestra democracia se basan en ese principio básico", ha añadido. "Está todo listo para votar en estas elecciones. Los senadores republicanos deben cumplir ese criterio", ha remachado.