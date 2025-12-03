Trump resta importancia a las violaciones del alto el fuego en Gaza y dice que la segunda fase "llegará muy pronto"

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia este miércoles a las violaciones del frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la Franja de Gaza y ha afirmado que la segunda fase de su propuesta para el futuro del enclave "llegará muy pronto".

"(La implementación de la segunda fase) va bien. Hoy tuvieron un problema, según tengo entendido, con una bomba que explotó y causó graves daños a algunas personas, probablemente mató a algunas personas. Me dicen que simplemente ocurrió (...) Pero la segunda fase avanza. Llegará muy pronto", ha dicho Trump.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa desde el Despacho Oval, ha destacado que en Oriente Próximo hay "paz" y ha criticado que "la gente no se da cuenta", mientras que cuenta "con un apoyo enorme".

Sus declaraciones tienen lugar después de que Israel haya denunciado que cinco de sus militares han resultado heridos en un supuesto ataque de milicianos armados en Rafá y haya confirmado un bombardeo en respuesta en Jan Yunis, donde al menos han muerto cinco palestinos, incluidos dos niños.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica, han informado de que la cifra de muertos a causa de la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre asciende a más de 70.100, mientras que los heridos se sitúan ahora en 171.000.

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego se han constatado 360 muertos por ataques israelíes, si bien la cifra total de fallecidos asciende a los 617 dado que muchos de ellos corresponden a cuerpos recuperados de entre los escombros.