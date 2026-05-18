Trump retira la demanda de más de 8.000 millones contra el fisco por la filtración de su declaración de impuestos

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Eric Lee - Pool via CNP

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retirado este lunes la demanda que impuso a finales de enero contra el fisco por la que pedía 10.000 millones de dólares (más de 8.380 millones de euros) tras la filtración de su declaración de impuestos a medios de comunicación por parte de un excontratista de la entidad actualmente encarcelado. A cambio, las autoridades estadounidenses crearán un fondo de 1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros) para compensar a quienes hayan sido víctimas de "instrumentalización" de la Justicia en anteriores administraciones.

El mandatario está tramitando el "sobreseimiento voluntario" de una denuncia que interpuso junto a sus hijos Donald y Eric, además de la Organización Trump, contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), según recoge un documento judicial presentado ante el Tribunal del distrito sur de Florida, consultado por Europa Press.

Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, ha anunciado que el inquilino de la Casa Blanca y el resto de demandantes han llegado a un acuerdo por el cual estos recibirán una disculpa formal, pero "ninguna compensación monetaria ni indemnización de ningún tipo".

En su lugar, el Departamento de Justicia creará un "fondo contra la instrumentalización" de 1.776 millones de dólares (1.524 millones de euros) con el objetivo de "establecer un proceso sistemático que permita atender y resolver las reclamaciones de quienes hayan sufrido instrumentalización y guerra jurídica".

"La maquinaria gubernamental jamás debería utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y la intención de este Departamento es enmendar los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder. Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legal para que las víctimas de la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y obtener reparación", ha señalado Blanche en un comunicado.

El fondo contará con una comisión de cinco miembros nombrados por el fiscal general para emitir las disculpas y otorgas las compensaciones monetarias adecuadas a quienes reclamen, hasta el 15 de diciembre de 2028, poco más de un mes antes de la toma de posesión del próximo presidente o presidenta del país, cuando dejará de procesar solicitudes. El monto que quede a esa fecha será reembolsado al Gobierno federal, ha indicado el Departamento.

Cerca de un centenar de congresistas demócratas han advertido en un documento presentado ante el tribunal que cualquier acuerdo en este caso "desviaría miles de millones de dólares de los contribuyentes a los bolsillos del presidente, su familia y sus aliados".

La demanda interpuesta a finales de enero por la defensa de Trump alegaba que desde mayo de 2019 hasta "al menos" septiembre de 2020, Charles Littlejohn --empleado y contratista del IRS-- obtuvo acceso ilegal a las declaraciones de impuestos del mandatario y las divulgó al diario 'The New York Times', la agencia ProPublica y otros medios de comunicación "izquierdistas".

Littlejohn fue sentenciado a inicios de 2024 a cinco años de prisión por filtrar información fiscal sobre miles de las personas más ricas de Estados Unidos a medios de comunicación entre 2018 y 2020.