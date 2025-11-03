Trump revela que uno de los tres cuerpos entregados por Hamás corresponde al soldado israelí-estadounidense Neutra

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este domingo que uno de los tres cuerpos sin vida entregados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a las autoridades israelíes corresponde al del soldado de nacionalidad israelí-estadounidense Omer Neutra.

"Recuperamos a tres rehenes. (...) Estamos hablando de cadáveres, a los que la gente llama rehenes. Hablé con los padres. Tenemos a Neutra, de Nueva York y de Estados Unidos. Hablé con estos padres y están encantados. Pero, en otro sentido, obviamente, no es tan bueno", ha afirmado en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial.

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado así "muy contento" de haber recuperado el cuerpo del soldado fallecido durante el asalto de las milicias palestinas contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023 y ha agregado que "estamos buscando el resto de los cadáveres" de los secuestrados que permanecen en la Franja de Gaza.

Aún quedan por identificar los otros dos cuerpos sin vida entregados por las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que a su vez los ha trasladado a las fuerzas militares israelíes presentes en el enclave palestino.

El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre incluía la liberación de los 20 rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos.

Hasta el momento han sido entregados los restos de 18 israelíes, por lo que restarían otros diez para cumplir con los términos del acuerdo pactado con la mediación de Estados Unidos.