Trump se someterá el 26 de mayo a pruebas médicas "rutinarias" en el centro Walter Reed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca el 11 de mayo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se someterá el 26 de mayo a nueas pruebas médicas, según ha anunciado la Casa Blanca, que ha enmarcado el proceso en las actividades "rutinarias" sobre "salud preventiva" en torno al mandatario, que cumplirá 80 años en junio.

La Casa Blanca ha indicado en un comunicado que "el presidente, Donald Trump, visitará el 26 de mayo el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para sus análisis médicos y dentales anuales y reunirse con los hombres y mujeres del Ejército".

"Esto incluirá las rutinarias pruebas anuales a nivel médico y dental, como parte de las medidas de salud preventiva", ha detallado, antes de reseñar que el magnate se reunirá con militares y trabajadores del centro "en reconocimiento a su servicio, profesionalidad y dedicación a la nación".

El estado de salud de Trump ha estado en el foco informativo desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 para un segundo mandato, si bien desde entonces ha incidido en que se encuentra en plena forma y que ha pasado varios examen cognitivos.

De hecho, el mandatario --quien durante el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden, cargó contra él precisamente por motivos de salud física y mental-- recalcó el lunes que se encuentra "igual que hace 50 años". "No sé por qué. No es porque coma los mejores alimentos, aunque quizá sí sea la mejor comida. ¿Quién sabe cuáles son los mejores alimentos? Tal vez la comida basura sea buena y la otra no sirva", sostuvo.

"Conozco a mucha gente que lo único que hace es cuidar su peso, esto y aquello, y luego estiran la pata. Y aquí estamos. Yo me siento genial", manifestó durante un acto en la Casa Blanca, apenas una semana después de bromear sobre su actividad física y apuntar que entrena "alrededor de un minuto al día, como máximo".