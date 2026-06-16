Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de EEUU para su "revisión"

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que podría enviar el memorando de entendimiento alcanzado con las autoridades iraníes al Congreso para su "revisión" por parte de congresistas y senadores que han dicho tener dudas sobre el contenido de este documento.

Durante un encuentro bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, en los márgenes de la cumbre del G7 en Évian, Francia, el magnate neoyorquino ha dicho estar dispuesto a "enviar los detalles" a los miembros del Congreso, según informaciones de la cadena de televisión CNBC.

No obstante, no ha dado información alguna sobre cuándo podrían recibir este texto, que ya fue firmado de forma digital el domingo entre las partes pero será rubricado oficialmente este viernes en Suiza.

"Lo que me gustaría hacer es enviarlo y decirles que no deben aprobarlo. Entonces lo aprobarán", ha aclarado, en una aparente broma que llega después de que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmara que no había sido notificado de ninguna reunión informativa del Congreso sobre el acuerdo.

El preacuerdo extendería el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por 60 días y crearía un marco para futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní, entre otras cuestiones. De momento, no se ha hecho público su contenido, pero Trump ha asegurado que dará a conocer los detalles el viernes.

La noticia del acuerdo se ha topado cono reacciones tibias en el Capitolio esta semana, incluso por parte de algunos aliados clave de Trump.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, ha dicho estar "satisfecho" con un acuerdo para la posible apertura del estrecho de Ormuz, que quedó prácticamente cerrado por el conflicto. Sin embargo, ha expresado que el Congreso debería tener la oportunidad de pronunciarse al respecto.