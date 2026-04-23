Trump tacha de "fraudulenta" la consulta por el rediseño de los distritos de Virginia tras la victoria demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Daniel Heuer - Pool via CNP

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tachado este miércoles de "fraudulenta" la votación de la víspera en la que el electorado del estado de Virginia, en la costa este norteamericana, aprobó el rediseño de sus distritos congresionales propuesto por el Partido Demócrata, que, con este nuevo mapa, podría lograr cuatro escaños más para la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas federales de noviembre, conocidas como 'midterms'.

"Anoche se celebraron elecciones fraudulentas en la gran mancomunidad de Virginia", ha lamentado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en redes en la que ha atribuido el supuesto fraude a una entrega de votos por correo al final de una jornada en la que "los republicanos iban ganando", pero "los demócratas consiguieron otra victoria fraudulenta".

Al hilo, Trump, que ha alegado que "las elecciones presidenciales de noviembre (de 2024) estuvieron muy cerca de un empate 50-50" --la candidatura demócrata encabezada por Kamala Harris aventajó a la de Trump en un 5,8%--, ha lamentado que el balance de "seis (congresistas demócratas) a cinco (republicanos) se convierte en once a uno", respectivamente.

"Además de todo lo demás, el lenguaje del referéndum era deliberadamente ininteligible y engañoso. Como todos saben, soy una persona extraordinariamente brillante, e incluso yo no tenía ni idea de qué demonios estaban hablando en el referéndum, ¡y ellos tampoco!", ha defendido el magnate neoyorquino sobre propuesta de enmienda.

En concreto, la pregunta era: "¿Debería modificarse la Constitución de Virginia para permitir que la Asamblea General adopte temporalmente nuevos distritos electorales con el fin de restablecer la equidad en las próximas elecciones, asegurando al mismo tiempo que el proceso habitual de reorganización de distritos de Virginia se reanude para todas las futuras reordenaciones tras el censo de 2030?".

Donald Trump, que ha vinculado sus esperanzas a que "los tribunales arreglen esta farsa de 'equidad'", ha razonado así una nueva acusación de fraude electoral tanto en el lenguaje de la citada pregunta electoral como en el giro de los resultados de los comicios hacia el final de la jornada.

A este respecto, en las últimas horas del martes, cuando el escrutinio rondaba el 84% y el 'Sí' vencía por menos de un punto porcentual al 'No', el destacado portal de seguimiento electoral Decision Desk HQ anunció su proyección de que el plan sería aprobado, apuntando que la gran mayoría de los votos restantes por contabilizar provenían de zonas con tendencia demócrata como el condado de Fairfax, en los suburbios de Washington DC, así como Charlottesville y sus alrededores, y la capital del estado, Richmond.

Poco después hicieron lo propio las cadenas CNN y NBC, decantándose también por el voto afirmativo, que acabaría convirtiéndose en la opción elegida por el electorado por casi tres puntos porcentuales de diferencia: 51,45% a 48,55%.

La votación representa uno de los actos finales de una batalla nacional prolongada durante un año y desencadenada cuando el Partido Republicano intentó modificar los distritos electorales en el estado de Texas, en un esfuerzo por mantener el control republicano de la Cámara de Representantes llegadas las elecciones de medio término, en las que el partido que ostenta el poder en Washington, históricamente, pierde terreno.