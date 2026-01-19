Trump tensiona el orden mundial con aranceles e intervenciones militares en un año desde su vuelta a la Casa Blanca

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, llega a la Casa Blanca tras un viaje. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tan solo un año después de volver a cruzar las puertas de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto patas arriba el escenario mundial con una ofensiva comercial en forma de aranceles contra sus propios socios históricos; tensionando alianzas internacionales como la OTAN; y demostrando su voluntad de hacer valer el poder militar estadounidense con intervenciones en Irán, Venezuela o Yemen.

Tras culminar su vuelta a la Presidencia en las elecciones de 2024, la comunidad internacional se preguntaba cómo actuaría el magnate estadounidense en su segunda etapa al frente de Estados Unidos. Doce meses después, Trump ha dejado clara una visión geopolitica intervencionista que combina el poder militar duro y la maximización de los intereses económicos de Washington para controlar el hemisferio.

Identificándose con la doctrina Monroe, acuñada por el presidente del siglo XIX que proclamó el conocido lema 'América para los americanos', Trump se ha propuesto actualizar esta política con su propio "corolario" y privilegiar la soberanía americana sobre la influencia de China y Rusia.

Todo esto a costa de las tradicionales alianzas que cultivó Estados Unidos desde hace al menos un siglo, un 'modus operandi' que deja en difícil lugar a Europa, que en un panorama mundial más competido ve como Rusia libra una guerra en el continente, China no afloja en sus tensiones comerciales y Washington amenaza con retirar el paraguas protector de la OTAN.

ARANCELES GLOBALES, TAMBIÉN A SOCIOS HISTÓRICOS

La imposición de aranceles a las principales economías mundiales fue el primer paso de Trump en su proclamada intención de abrir un nuevo capítulo en las relaciones internacionales.

Siguiendo la lógica de reequilibrar el déficit comercial estadounidense, al mandatario norteamericano no le tembló el pulso para aplicar gravámenes a numerosas industrias y sectores de la economía global, especialmente a la Unión Europea, China, México y Canadá. Sectores como el acero y el aluminio, los vehículos, el vinos, los productos agrícolas, los semiconductores, los productos energéticos y la industria farmacéutica se convirtió en la diana del Departamento de Comercio.

Una vez superado el shock inicial, socios tradicionales como la Unión Europea se pusieron manos a la obra para revertir la amenaza inicial que, tras meses de tira y afloja con funcionarios norteamericanos, concluyó con Bruselas asumiendo un 15% de sobrecargo general, sin contramedidas, en un intento de proteger sectores clave como el del automóvil que anteriormente estaba sometido a un 27,5%.

El pulso a Trump solo lo ha mantenido el presidente chino, Xi Jinping, quien tras una primera postura reactiva ha terminado negociando la eliminación mutua de tasas. Con todo, el presidente norteamericano ha insistido en la buenos resultados de su política comercial: "Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores".

ATAQUE EN IRÁN, YEMEN, VENEZUELA, SIRIA CONTRA ESTADO ISLÁMICO

En política internacional, Trump ha confirmado un perfil más afilado que en su primer mandato para consagrar la vuelta a la hegemonía estadounidense en Occidente mediante la restitución de todas sus herramientas de 'poder duro', tanto económico como militar. La base de esta política pasa por expandir el papel de Estados Unidos en el hemisferio norte, con la firme voluntad de que sus aliados se alineen con sus intereses, caso de la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima.

La primera muestra de esta política, plasmada negro sobre blanco por el Departamento de Estado en su estrategia de Seguridad Nacional, se concretó en Yemen, donde la Administración norteamericana inauguró su mandato con una "acción militar decisiva y contundente" en marzo contra la insurgencia hutí de Yemen, respaldada por Irán, en respuesta a los ataques contra la navegación en el mar Rojo.

A estas operaciones le seguiría el aumento de las tensiones con Teherán, aduciendo que no había renunciado a desarrollar el arma nuclear en su programa. En medio de la guerra entre Irán e Israel con el lanzamiento durante nueve días de misiles de largo alcance, Trump ordenó el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes, incluyendo la emblemática planta de Fordo, que fue alcanzada con bombas de alta penetración.

El líder estadounidense consideró un "éxito espectacular" el ataque norteamericano que, según reivindicó, logro "destruir la capacidad nuclear de Irán". Aparte, el Pentágono ha realizado estos meses numerosos ataques contra objetivos de Estado Islámico en Siria e Irak, unos 80 registrados en el primer año del segundo mandato.

La 'obra cúlmen' de la nueva era de la política exterior estadounidense llegó el pasado 3 de enero con la intervención militar en Venezuela, que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, tras meses de tira y afloja entre líderes por el supuesto apoyo a redes de narcotráfico. El ataque confirmó que Estados Unidos estaba dispuesto a usar la fuerza, tras el histórico despliegue militar en el Caribe de los meses precedentes.

AMENAZAS SOBRE GROENLANDIA, CUBA, MEXICO Y CANADA

La operación para detener a Maduro en su propia residencia envalentonó a Trump para seguir con sus amenazas contra otros países de la zona, con Cuba en el punto de mira, pero también contra países vecinos como México y Canadá, nación esta última a la que en ocasiones el presidente ha apuntado como próximo anexión.

En todo caso, las pretensiones expansionistas de Trump no se limitan a sus tradicionales rivales geopolíticos, caso de Irán o Venezuela, sino que también afectan a estrechos socios como Dinamarca. Trump ha redoblado la retórica belicista contra Groenlandia, isla ártica dependiente de Copenhague que Washington aspira a controlar aduciendo la creciente presencia de China y Rusia en la región.

Los intentos de las naciones europeas de llegar a un acuerdo no han dado por el momento frutos con un Trump que mantiene el rumbo en sus intenciones de controlar la isla y que ha visto como los europeos se esfuerzan por redoblar su presencia en la zona a través de unos ejercicios militares.

ABANDONO A UCRANIA Y ACERCAMIENTO A RUSIA, ACUERDO PARA GAZA

Aparte de jugar un papel fundamental en la reconfiguración de Oriente Próximo, dando carta blanca a Israel para lanzar ataques contra Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza, el presidente ha querido fomentar su imagen de pacificador forjando un acuerdo de alto el fuego para la Franja que actores regionales e internacionales asumieron como el mal menor, en una nueva demostración de fuerza de la Casa Blanca.

En todo caso, este primer año en la segunda etapa de Trump en al frente de Estados Unidos será recordada por el giro en la ayuda militar a Ucrania, dando un volantazo a la política de Joe Biden y promoviendo un acercamiento a Rusia con el pretexto de poner fin a la invasión lanzada por Vladimir Putin en febrero de 2022.

Este salto de página quedó evidenciado en toda su crudeza en la primera cita con el presidente, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca que se saldó con una airada discusión frente a las cámaras, al acusar a Kiev de alargar la guerra y de jugar con la opción de una Tercera Guerra Mundial.

En este sentido, el choque con los aliados europeos de la OTAN ha sido palpable, toda vez las naciones europeas se han quedado solas en el apoyo a Ucrania y buscando la manera de influir en unas negociaciones de paz que tengan un resultado demasiado escorado a Moscú.

Muestra de las tensiones en el seno de la OTAN queda para la historia la cumbre celebrada en La Haya en la que, tras numerosas presiones y tensiones, Estados Unidos logró que el resto de aliados firmara el compromiso de llegar al 5% en Defensa en el plazo de una década.